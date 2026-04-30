A Ventimiglia, un uomo è stato sottoposto a un provvedimento cautelare dopo essere stato indagato per aver causato lesioni alla sua compagna. La polizia ha avviato le indagini dopo aver ricevuto una denuncia e ha disposto una misura restrittiva nei confronti dell’uomo. Le autorità continuano a verificare i fatti e a raccogliere elementi per chiarire la vicenda.

Un uomo indagato per atti persecutori e lesioni personali aggravate ai danni della compagna è destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento. Il provvedimento, disposto dal Gip su richiesta della Procura di Imperia, è stato attuato dalla Polizia di Stato di Ventimiglia a seguito di una rapida attività investigativa. Atti persecutori a Ventimiglia Una relazione segnata dalla violenza Escalation di minacce e aggressioni Attivazione del codice rosso e indagini Misure cautelari e tutela della vittima Atti persecutori a Ventimiglia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio il 13 aprile scorso, quando una pattuglia della Volante del Commissariato di Ventimiglia è intervenuta per sedare una lite tra due conviventi.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Violenza domestica a Ventimiglia, uomo indagato dopo le lesioni alla sua compagna: il provvedimento

Notizie correlate

Cosenza: violenza domestica, uomo ai domiciliari per lesioni aggravate alla moglie. Indagini in corso.Cosenza, arresto per violenza domestica: un uomo in custodia cautelare dopo l’aggressione alla moglie Cosenza – Un uomo è stato arrestato a Cosenza...

Padova, 22enne arrestato: violenza domestica, aggressione e minacce all’ex compagna con un coltello.Padova è scossa da un episodio di violenza domestica avvenuto lo scorso 10 febbraio, che ha portato all'arresto di un uomo di 22 anni, di origine...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Violenze e lesioni nei confronti dell’ex compagna: attivato il codice rosso a Ventimiglia; Ventimiglia, stalking e violenze sulla compagna: scatta il divieto di avvicinamento; Ventimiglia, perseguita e picchia la compagna per gelosia: scatta divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico; Se mi lasci ti ammazzo e le sferra un pugno in un occhio per un messaggio Instagram. Braccialetto elettronico.

Violenza domestica a Ventimiglia, uomo indagato dopo le lesioni alla sua compagna: il provvedimentoMisura cautelare per un uomo a Ventimiglia: indagato per atti persecutori e lesioni ai danni della compagna. Attivato il codice rosso. virgilio.it

Violenze e lesioni nei confronti dell’ex compagna: attivato il codice rosso a VentimigliaNella serata di domenica 26 aprile, la Polizia di Stato di Ventimiglia, a seguito di celere attività investigativa coordinata dal dirigente vice questore dott. Paolo Arena, ha dato esecuzione all’ordi ... rivieratime.news

PATERNO’, PICCHIA LA COMPAGNA DAVANTI AL BAMBINO: 42ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI PER MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA PATERNO’ (CT) – Notte di violenza domestica interrotta dall’intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di - facebook.com facebook

Un successo destinato ad aiutare le donne vittime di violenza domestica, che testimonia quanto la moda possa fare del bene x.com