L’eruzione dell’Etna Voli in tilt a Catania E prezzi alle stelle

L’eruzione dell’Etna tra domenica e lunedì ha portato a una grande nube di cenere vulcanica, causando la sospensione dei voli all’aeroporto di Catania. Le operazioni di volo sono state interrotte per quasi tutta la giornata di ieri e sono riprese solo questa mattina alle 10. La situazione ha provocato disagi nel traffico aereo e un aumento dei prezzi dei biglietti.

L’Etna torna a fermare i cieli della Sicilia e manda in tilt il traffico aereo nel pieno della stagione estiva. L’eruzione registrata tra domenica e lunedì ha provocato una vasta nube di cenere vulcanica, costringendo l’ aeroporto di Catania a sospendere le operazioni di volo per tutta la giornata di ieri fino alle 10 di stamane. Almeno 130 voli cancellati, oltre 60 quelli dirottati tra Palermo, Comiso e Trapani. L’Italmiradar specifica che a causa dell’eruzione sono stati chiusi anche le basi militari di Sigonella. Per fronteggiare la situazione emergenziale, la Regione Sicilia ha messo a disposizione transfer dall’aeroporto di Comiso, trasporto su gomma e due treni speciali che percorrono la tratta Palermo-Messina-Catania. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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