L’aeroporto di Catania ha sospeso tutti i voli in arrivo e partenza fino alle 12, a causa delle attività del vulcano Etna nella notte tra ieri e oggi. La società di gestione ha annunciato che le operazioni sono state interrotte per motivi di sicurezza. La decisione riguarda sia i voli in arrivo che quelli in partenza, che sono stati bloccati fino alla mattina successiva.

La Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania, ha comunicato che in seguito alle attività vulcaniche della notte tra ieri e oggi, permane l'interruzione delle attività di volo in arrivo all’aeroporto e il blocco integrale alle partenze fino alle ore 12. L’aeroporto di Comiso è regolarmente attivo. Nella nuova nota di aggiornamento si ricorda ai passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Eruzione Etna: voli interrotti fino alle 12 all'aeroporto di Catania

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