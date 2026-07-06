L’aeroporto di Catania ha sospeso le operazioni di volo per diverse ore a causa di una nube di cenere vulcanica provocata dall’eruzione dell’Etna. Questa interruzione ha portato a un aumento dei prezzi dei biglietti aerei, che sono saliti notevolmente. La sospensione si è verificata tra domenica e lunedì, influenzando il traffico aereo in piena stagione estiva. La nube di cenere ha causato disagi nelle operazioni di volo, con ripercussioni sui voli programmati.

Catania, 6 luglio 2026 – L 'Etna torna a fermare i cieli della Sicilia e manda in tilt il traffico aereo nel pieno della stagione estiva. L’ eruzione registrata tra domenica e lunedì ha provocato una vasta nube di cenere vulcanica, costringendo l'aeroporto di Catania a sospendere le operazioni di volo per diverse ore. Ai disagi causati dall'emergenza naturale si è aggiunta un'altra criticità. Nel pieno dell'incertezza resta una conclamata verità: tariffe che schizzano verso l'alto a causa degli algoritmi del prezzo. Nel giro di poche ore, mentre migliaia di passeggeri cercavano una soluzione alternativa per lasciare la Sicilia o raggiungerla, il costo di molti biglietti online è aumentato sensibilmente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Catania.

© Quotidiano.net - Voli da Catania, prezzi alle stelle dopo lo stop per l’eruzione dell’Etna. È la ‘dittatura’ dell’algoritmo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Eruzione Etna: prolungato lo stop ai voli su Catania, blocco fino alle 14L’aeroporto di Catania rimane chiuso fino alle 14 a causa delle attività vulcaniche dell’Etna della notte tra domenica e lunedì.

Eruzione Etna: prolungato lo stop ai voli su Catania, blocco fino alle 18. Chiuso anche lo spazio aereo di SigonellaL’aeroporto di Catania rimane chiuso a causa dell’eruzione dell’Etna, con tutte le operazioni di volo sospese fino alle 18 di oggi.

Argomenti più discussi: Etna, cenere sull'aeroporto di Catania: stop ai voli serali e notturni; All'aeroporto di Catania ci sono ritardi, dirottamenti e cancellazioni dei voli per un'eruzione dell'Etna; Voli cancellati all'aeroporto di Catania per attività vulcanica dell'Etna, passeggeri bloccati alla partenza; Etna, nube di cenere alta un km e mezzo: a Catania stop ad attività di volo.

Caos voli per l'eruzione dell'Etna, chiude l'aeroporto di Catania: attivati bus e treni straordinari da Palermo ift.tt/2jtCT1v x.com

Voli da Catania, prezzi alle stelle dopo lo stop per l’eruzione dell’Etna. È la ‘dittatura’ dell’algoritmoLa nube di cenere ferma lo scalo siciliano. Cala l’offerta di posti a bordo, sale la domanda. E con il ‘dynamic pricing’ le tariffe toccano la vetta di 500 euro ... quotidiano.net

Consigli su dove andare quest'estate (agosto) senza pagare una cifra blu reddit