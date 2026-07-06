Voli da Catania prezzi alle stelle dopo lo stop per l’eruzione dell’Etna È la ‘dittatura’ dell’algoritmo

Da quotidiano.net 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’aeroporto di Catania ha sospeso le operazioni di volo per diverse ore a causa di una nube di cenere vulcanica provocata dall’eruzione dell’Etna. Questa interruzione ha portato a un aumento dei prezzi dei biglietti aerei, che sono saliti notevolmente. La sospensione si è verificata tra domenica e lunedì, influenzando il traffico aereo in piena stagione estiva. La nube di cenere ha causato disagi nelle operazioni di volo, con ripercussioni sui voli programmati.

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Catania, 6 luglio 2026 – L 'Etna torna a fermare i cieli della Sicilia e manda in tilt il traffico aereo nel pieno della stagione estiva. L’ eruzione registrata tra domenica e lunedì ha provocato una vasta nube di cenere vulcanica, costringendo l'aeroporto di Catania a sospendere le operazioni di volo per diverse ore. Ai disagi causati dall'emergenza naturale si è aggiunta un'altra criticità. Nel pieno dell'incertezza resta una conclamata verità: tariffe che schizzano verso l'alto a causa degli algoritmi del prezzo. Nel giro di poche ore, mentre migliaia di passeggeri cercavano una soluzione alternativa per lasciare la Sicilia o raggiungerla, il costo di molti biglietti online è aumentato sensibilmente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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