Nel comune di Città di Castello, l’erba cresce senza sosta, rendendo difficile il suo taglio. Il territorio si estende per circa 360 chilometri lineari, complicando le operazioni di manutenzione del verde pubblico. Durante l’estate, la quantità di erba da tagliare aumenta notevolmente, mettendo sotto pressione le risorse dell’amministrazione. La gestione del verde diventa così un lavoro impegnativo e continuo su un’area molto vasta.

Tagliare l’erba nel comune di Città di Castello è praticamente un’impresa visto che "il territorio si estende per 360 chilometri lineari complessivi". Un dato che la dice lunga sul carico dell’amministrazione per la tenuta del verde pubblico, in special modo in estate. "L’attività ordinaria di sfalcio dell’erba sulle banchine viene programmata sulle strade comunali asfaltate per circa 180 chilometri lineari, che corrispondono a 360 complessivi di taglio. L’amministrazione valuterà ogni soluzione organizzativa utile a migliorare il coordinamento, l’efficacia del controllo e la qualità del servizio, nel rispetto dei contratti e della... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’erba di Castello è sempre alta. Tagliarla tutta diventa un’impresa

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