Domenica 26 aprile si terrà a Levate la seconda edizione di “Ora è sempre Resistenza”, una manifestazione organizzata dal Comune e da altri enti locali. La giornata celebrerà la Resistenza con eventi, incontri e momenti di partecipazione aperti a tutta la comunità. La festa mira a coinvolgere cittadini di tutte le età, promuovendo la memoria storica attraverso attività e iniziative pubbliche. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.

Articolo. Domenica 26 aprile è in programma la seconda edizione della manifestazione voluta dal Comune e dal gruppo giovani della sezione «Natale Betelli» dell’ANPI di Dalmine Ci eravamo lasciati nell’aprile 2025 con la speranza, espressa dalla sindaca di Levate Paola Agazzi, che la manifestazione «Ora è sempre resistenza» dedicata alla celebrazione del 25 aprile potesse diventare un appuntamento fisso per la comunità levatese. A un anno di distanza, grazie anche al successo della prima edizione, possiamo dire che questa speranza è diventata realtà. Domenica 26 aprile, infatti, piazza Amedeo d’Aosta farà da cornice alla seconda della...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Ora è sempre Resistenza». A Levate la Liberazione diventa una festa di tutta la comunità

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