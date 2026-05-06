La segnalazione di un lettore | Erba alta in via Celestino V

Un lettore ha inviato alcune foto e segnalato che in via Celestino V l’erba lungo il marciapiede non è stata ancora tagliata. La segnalazione indica che l’erba alta si trova lungo la strada e che il problema persiste da qualche tempo. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità competenti, senza che siano ancora stati presi provvedimenti.

Un nostro lettore ci ha inviato alcune foto e segnalato il mancato sfalcio dell'erba sul marciapiede in via Celestino V.Abbonati per leggere i nostri approfondimenti della sezione Dossier.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Leggi anche: La segnalazione di un cittadino: "Erba alta a Fontanelle, situazione insostenibile" [FOTO] La segnalazione di un lettore: "Rotta una lettera della scritta "Aeroporto d'Abruzzo""Un nostro lettore, di ritorno con il volo da Valencia nell'aeroporto di Pescara, ci ha segnalato un disservizio legato alla scritta “Aeroporto... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La segnalazione di un cittadino: Erba alta a Fontanelle, situazione insostenibile [FOTO]; L'erba vicino alle elezioni è (quasi) sempre più corta :: Segnalazione a Pisa; Segnalazione di un lettore: Erba alta a Fontanelle; Erba alta e bidoni pieni di rifiuti: la situazione in via Genova a Spinetta Marengo. La segnalazione di un cittadino: Erba alta a Fontanelle, situazione insostenibile [FOTO]Erba alta e visibilità ridotta lungo alcune strade del quartiere Fontanelle. A segnalarlo è un residente, che denuncia a IlPescara una situazione insostenibile tra via Caduti per Servizio, via Tirin ... ilpescara.it Un cittadino: Sporcizia, rifiuti ed erba sfalciata in parte sul lungomare Colombo [FOTO]«Sporcizia, erba solo in parte sfalciata e i resti lasciati e non eliminati, perdita di acqua da settimane (acqua potabile? Fogna?) nella rotatoria di via Vespucci con lungomare Cristoforo Colombo». I ... ilpescara.it A Cuorgnè l'erba cresce... e anche le polemiche L'amministrazione comunale ha spiegato il ritardo nel taglio del verde urbano. Leggi l'articolo completo per tutti i dettagli: [https://www.quotidianocanavese.it/politica/cuorgne-taglio-verde-bando-scaduto-6024 - facebook.com facebook Luigi Ghirri from Colazione sull'Erba (Breakfast on the Grass), 1972-1974 . x.com