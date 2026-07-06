Il gradimento del sindaco di Bologna è ai livelli più bassi dal 2021, secondo il 'Governance Poll 2026' di Noto Sondaggi. La diminuzione si associa alle proteste e ai disagi causati dai cantieri in città. Nonostante ciò, il sindaco afferma che i lavori renderanno Bologna più bella. I dati sono stati pubblicati dal quotidiano 'Il Sole 24 Ore'.

Bologna, 6 luglio 2026 – Il gradimento del sindaco di Bologna Matteo Lepore è al minimo dall’inizio del suo mandato nell’ottobre 2021. È quanto emerge dall'analisi del ' Governance Poll 2026 ' sull'apprezzamento dei sindaci realizzato dall'Istituto demoscopico Noto Sondaggi per il quotidiano 'il Sole 24 Ore'. Infatti, rispetto al momento della sua elezione nel 2021 e al 2025, Lepore scende ancora nella classifica e si accomoda in 64esima posizione (lo scorso anno era in 58esima posizione) con un consenso del 51%, in calo del 10,9% rispetto al 61,9% alle elezioni del 2021. “Abbiamo letto stamattina la classifica di gradimento del Sole 24 Ore – ha detto Lepore -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Lepore, cala ancora il gradimento del sindaco: “I cantieri hanno creato disagi, ma Bologna sarà più bella”

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