Il presidente della regione ha annunciato il suo ritiro dalla corsa alle elezioni, lasciando il posto a un altro candidato. È il dodicesimo in classifica tra i presidenti regionali italiani. Il centrodestra ha criticato la sua posizione, affermando che un altro sfidante era considerato più competitivo. La notizia si diffonde mentre si avvicinano le scadenze elettorali, con le varie forze politiche che si preparano a presentare le proprie candidature.

Bologna, 7 luglio 2026 – Gli amanti del fantacalcio saranno già ferrati in materia. Alla famosa asta estiva si acquistano i giocatori spendendo crediti in base al loro valore percepito, che oscilla durante il campionato: aumenta se le prestazioni sono convincenti e arrivano gol e assist, oppure cala. Tutto è basato sui voti, che vengono attribuiti dopo ogni partita dai pagellisti. Il ‘Governance poll’ del Sole 24 Ore, il censimento annuale sul consenso di sindaci e governatori realizzato da Noto Sondaggi, è come il fantacalcio: nel ‘listone’ di sindaci e governatori c’è chi ha convinto a furia di prestazioni, e chi ha perso ‘valore’. Come Michele de Pascale, al volante dell’Emilia-Romagna dopo aver indossato la casacca di sindaco di Ravenna, sceso al 12esimo posto (consenso al 52%) con un calo del 4,8% rispetto al 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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