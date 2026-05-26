L’entusiasmo del centrosinistra De Pascale | Risultati straordinari Bonaccini | Competenza premiata

Da ilrestodelcarlino.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il centrosinistra celebra due vittorie alle amministrative con commenti di soddisfazione. Un rappresentante definisce i risultati “straordinari” per i due sindaci uscenti, con cui ha condiviso cinque anni di gestione durante pandemia e alluvione. Un altro politico afferma che la competenza dei sindaci è stata premiata. Nessun dettaglio sui nomi o sui dati specifici delle elezioni.

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"Veramente due risultati straordinari per due sindaci uscenti, con cui ho condiviso cinque anni di esperienza fianco a fianco nella pandemia, nell’alluvione". A complimentarsi con il sindaco Marco Panieri e con il collega faentino Massimo Isola è Michele de Pascale, governatore dell’ Emilia-Romagna, "Un risultato di Isola sopra il 60%, quello di Panieri sopra il 70% in due città, che ne hanno attraversate tante negli ultimi anni – aggiunge de Pascale –, due riconoscimenti a due persone straordinarie". Anche l’europarlamentare Stefano Bonaccini, presidente del Partito Democratico ed ex numero uno della Regione, festeggia la schiacciante vittoria del centrosinistra alle comunali di Imola e Faenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - L’entusiasmo del centrosinistra. De Pascale: "Risultati straordinari". Bonaccini: "Competenza premiata"
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