L’Egitto ha accusato pesantemente l’arbitro francese Letexier di aver truccato la partita contro l’Argentina, conclusa con un risultato di 3-2. La federazione egiziana ha contestato le decisioni prese durante l’incontro, ritenendole scorrette e influenti sull’esito finale. La rabbia è stata espressa pubblicamente, evidenziando la convinzione di un’operazione arbitrale irregolare. La partita si è conclusa con un risultato controverso, che ha portato l’Egitto a contestare ufficialmente le modalità di direzione del match.

Nel post-match perso 3-2 contro l'Argentina è esplosa la rabbia dell'Egitto ha espresso tutta la propria frustrazione per la direzione di gara del francese Letexier, parlando esplicitamente di competizione truccata e desiderio dell'arbitro di far vincere Messi e soci: ad attaccare per primo è stato Ziko, autore di una rete e di quella annullata per fallo su Lisandro Martinez a inizio azione: "L'arbitro ci fermava continuamente in campo, ci zittiva. Il Mondiale è truccato. Anzi, faccio i complimenti all'Argentina che è di nuovo campione. Non è giusto, è una grande ingiustizia" ha detto l'amareggiato giocatore egiziano. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - L'Egitto non ci sta: accuse pesantissime all'arbitro Letexier: "Partita truccata"

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