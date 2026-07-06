Donald Trump ha confermato di aver parlato con il presidente della FIFA, definendolo un uomo rispettato. Ha anche commentato su una partita di calcio, affermando che l’arbitro ha preso una decisione sospetta e suggerendo che il risultato della partita potrebbe essere stato truccato. Secondo Trump, se il Belgio avesse vinto, sarebbe stato grazie a un arbitraggio discutibile.

Donald Trump conferma tutto. "Sì, ho parlato con Gianni (Infantino, ndr), è un uomo altamente rispettato. Non era un fallo: l'arbitro è un po' sospetto, se guardiamo al suo passato. Ha preso una decisione incredibile", ha dichiarato alla stampa il presidente americano, confermando i sospetti che montavano da ieri sera, quando la squalifica di una giornata nei confronti di Folarin Balogun, dopo il rosso rimediato contro la Bosnia, era stata sospesa. La decisione di Infantino e Co. di attivare l’art 27 del regolamento (si ricorre a questa scorciatoia in casi estremi o per scambi di persona), permettendo all'attaccante statunitense di giocare la partita contro il Belgio, costituisce un unicum nella storia del calcio e falsifica inevitabilmente la competizione più importante nel mondo del pallone. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Balogun, Trump conferma: "Con Infantino ho parlato io. Arbitro sospetto, se il Belgio vince partita truccata"

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Bufera Balogun, Trump rivela: 'Ho parlato con Infantino, il fallo non c'era

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#FifaWorldCup La squalifica del bomber USA #Balogun. Arriva proprio da #Trump la conferma Ho parlato con Infantino, il fallo non c’era solo due giocatori che si sono scontrati. L’arbitro è un po’ sospetto se guardiamo al suo passato ha aggiunto Trump. x.com

Donald Trump conferma di aver chiamato Gianni Infantino riguardo al rosso di Flo Balogun. Sì, ho chiesto un riesame da parte della FIFA. Ho parlato con un uomo [Infantino] molto rispettato. Sono io quello che li ha convinti a farlo, non Biden. Biden stava do reddit

Caso Balogun, Infantino conferma la telefonata con Trump: Ma la Fifa ha deciso in indipendenzaDonald Trump ha confermato di aver discusso con il presidente della Fifa, Gianni Infantino, dell'espulsione dell'attaccante Usa Folarin Balogun, a cui poi è stata 'congelata' la squalifica. Sì l'ho f ... msn.com

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