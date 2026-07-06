Balogun Trump conferma | Con Infantino ho parlato io Arbitro sospetto se il Belgio vince partita truccata

Da liberoquotidiano.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Donald Trump ha confermato di aver parlato con il presidente della FIFA, definendolo un uomo rispettato. Ha anche commentato su una partita di calcio, affermando che l’arbitro ha preso una decisione sospetta e suggerendo che il risultato della partita potrebbe essere stato truccato. Secondo Trump, se il Belgio avesse vinto, sarebbe stato grazie a un arbitraggio discutibile.

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Donald Trump conferma tutto. "Sì, ho parlato con Gianni (Infantino, ndr), è un uomo altamente rispettato. Non era un fallo: l'arbitro è un po' sospetto, se guardiamo al suo passato. Ha preso una decisione incredibile", ha dichiarato alla stampa il presidente americano, confermando i sospetti che montavano da ieri sera, quando la squalifica di una giornata nei confronti di Folarin Balogun, dopo il rosso rimediato contro la Bosnia, era stata sospesa. La decisione di Infantino e Co. di attivare l’art 27 del regolamento (si ricorre a questa scorciatoia in casi estremi o per scambi di persona), permettendo all'attaccante statunitense di giocare la partita contro il Belgio, costituisce un unicum nella storia del calcio e falsifica inevitabilmente la competizione più importante nel mondo del pallone. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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