Legge elettorale appello bipartisan per tutelare la presenza delle donne in politica
Un appello bipartisan è stato lanciato a Montecitorio per salvaguardare la presenza femminile in politica. Il testo è firmato da rappresentanti di diversi schieramenti, tra cui Azione, Lega, Forza Italia, Pd e Alleanza Verdi Sinistra. L’obiettivo dichiarato è difendere le posizioni delle donne in ambito politico e contrastare eventuali modifiche alla legge elettorale che potrebbero penalizzarle. La richiesta è di mantenere misure che garantiscano la rappresentanza femminile nel sistema elettorale.
C’è un appello che intende far rumore a Montecitorio. Lo firmano donne di schieramenti opposti, da Azione alla Lega, da Forza Italia al Pd fino ad Alleanza Verdi Sinistra. L’obiettivo è uno solo: fermare l’introduzione delle preferenze nella nuova legge elettorale. Perché, dicono, “finirebbero per penalizzare chi già fatica a entrare in Parlamento: le donne”. Elena Bonetti, Silvana Comaroli, Isabella De Monte, Chiara Gribaudo e Luana Zanella scrivono nero su bianco mentre alla Camera si discute la riforma. Il ragionamento è diretto. Chi ha responsabilità istituzionale alle spalle sente il dovere di intervenire: le regole che usciranno da questa discussione decideranno quanta rappresentanza femminile arriverà dopo. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Judge Blocks Trumps Order Tightening Mail-in Ballot System
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