legge elettorale appello bipartisan per tutelare la presenza delle donne in politica

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Un appello bipartisan è stato lanciato a Montecitorio per salvaguardare la presenza femminile in politica. Il testo è firmato da rappresentanti di diversi schieramenti, tra cui Azione, Lega, Forza Italia, Pd e Alleanza Verdi Sinistra. L’obiettivo dichiarato è difendere le posizioni delle donne in ambito politico e contrastare eventuali modifiche alla legge elettorale che potrebbero penalizzarle. La richiesta è di mantenere misure che garantiscano la rappresentanza femminile nel sistema elettorale.