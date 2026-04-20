legge elettorale e giochi di palazzo lo stallo bipartisan della riforma

La legge elettorale rimane al centro delle tensioni tra i principali schieramenti politici, con un dibattito che si trascina ormai da mesi. La mancanza di un'intesa chiara rende difficile prevedere quale forza politica possa ottenere la maggioranza in vista delle elezioni del 2027. La questione, che coinvolge sia la Camera che il Senato, si inserisce in un quadro di continui compromessi e tentativi di mediazione tra le forze di maggioranza e opposizione.

Senza riforma elettorale è quasi impossibile che uno dei due poli prevalga sull’altro alle elezioni politiche del 2027, e ancor più che lo faccia in ambedue le Camere. Quindi diventa remoto che a contendersi davvero l’incarico di governo saranno Giorgia Meloni ed Elly Schlein, anche se fossero loro a guidare le rispettive coalizioni. A legge elettorale vigente, infatti, è molto plausibile che nessuno dei due poli ottenga la maggioranza come accaduto nel 2022. Quindi che fare? Ovviamente nulla. In quanto le maggiori interessate, cioè Meloni e Schlein, ingaggiate come sono nel bipolarismo al vetriolo, non si presteranno mai all’intesa...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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