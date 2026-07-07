Il tribunale di Lecce ha condannato a 17 e 11 anni di carcere due genitori accusati di aver subito abusi da parte del padre sulla propria figlia, tra cui violenza e percosse. La vicenda, rimasta nascosta per anni, riguarda una bambina di sette anni che sarebbe stata vittima di questi comportamenti all’interno dell’abitazione. I giudici hanno riconosciuto la responsabilità di entrambi i genitori nelle accuse mosse contro di loro.

Una storia di abusi rimasta a lungo sommersa è arrivata davanti ai giudici del Tribunale di Lecce, che hanno riconosciuto la responsabilità di entrambi i genitori per quanto, secondo l’accusa, sarebbe accaduto in casa ai danni della loro bambina. La piccola, all’epoca appena 7 anni, avrebbe subito per un lungo periodo maltrattamenti e violenze da parte del padre; la madre, invece di intervenire, avrebbe tollerato tutto, lasciando che quelle condotte andassero avanti. Al termine del processo, il collegio ha stabilito una condanna a 17 anni di reclusione per l’uomo, 66 anni, e a 11 anni e sei mesi per la donna, 51 anni. Per entrambi è stata inoltre disposta la decadenza perpetua dalla responsabilità genitoriale, insieme alle ulteriori pene accessorie previste dalla normativa. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

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© Lecce.corriere.it - Lecce, a sette anni violentata e picchiata dal padre con la complicità della madre: i genitori condannati a 17 e 11 anni di carcere

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