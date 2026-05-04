Uccisero Eros Di Ronza fuori dal loro bar condannati a 17 anni

Due persone sono state condannate a 17 anni di reclusione per l’omicidio di un uomo di 37 anni, avvenuto fuori da un bar in viale Giovanni da Cermenate il 17 ottobre 2024. La sentenza riguarda i responsabili dell’episodio che si è verificato in quella zona. La vicenda si è conclusa con la condanna dei due autori del gesto.

Condannati a 17 anni i due autori dell'omicidio di Eros Di Ronza, 37 anni, avvenuto in viale Giovanni da Cermenate il 17 ottobre 2024. L'uomo venne inseguito all'esterno del bar gestito da Shu Zou e Liu Chongbing, dove aveva tentato di rubare dei gratta e vinci. Dopo essere stato gettato a terra.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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