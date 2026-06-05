I genitori di una giovane sono stati condannati per maltrattamenti e tentato matrimonio forzato. La ragazza è stata segregata e picchiata per anni, subendo violenze domestiche e isolamento. La relazione con il partner è stata osteggiata, e il controllo familiare sulle sue scelte affettive è stato documentato. La vicenda si è svolta nella bassa reggiana e ha portato alla condanna dei genitori coinvolti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una relazione osteggiata e il controllo familiare. Una storia di violenze domestiche e isolamento arriva dalla bassa reggiana e riporta al centro il tema dei matrimoni imposti e del controllo familiare sulle scelte affettive delle giovani donne. Protagonista è una 22enne di origine pachistana, che avrebbe vissuto per anni in un clima di forte oppressione all’interno della propria famiglia. Secondo quanto ricostruito, le sarebbero stati sottratti i contatti con l’esterno, a partire dal telefono cellulare, e sarebbe stata progressivamente isolata, picchiata e rinchiusa in cantina durante la notte. La vicenda richiama inevitabilmente alla memoria il caso di Saman Abbas, uccisa nel 2021 a Novellara dopo essersi opposta a un matrimonio combinato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Giovane segregata e picchiata per anni: condannati i genitori per maltrattamenti e tentato matrimonio forzato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Segregata, torturata e stuprata dal fidanzato per 10 giorni: salvata 25enne, arrestato il ragazzo

Notizie e thread social correlati

Picchiata, costretta ad abortire e indotta al matrimonio forzato: l’incubo di una 22enne, genitori condannatiUna giovane di 22 anni è stata picchiata, costretta ad abortire e indotta a un matrimonio forzato.

Chiama i genitori mentre viene picchiata: un arresto per maltrattamenti e tentata violenza sessualeNella notte tra sabato e domenica, la polizia è intervenuta in un appartamento tra il centro e il mare di Fano, arrestando una persona in flagranza...

Argomenti più discussi: Roma: trentaduenne segregata e violentata per tre giorni, 5 fermi; Sequestrata e costretta a spacciare crack per saldare un debito, l'incubo di una 30enne; Pestata dalle coetanee a 12 anni: Mia figlia ha paura, non vuole uscire di casa e non riesce a mangiare; Sequestrata, picchiata e costretta a spacciare per un debito di droga: tre arresti tra Roma e provincia.