Sono stati aperti gli ordini della Leapmotor B03X, un B-SUV elettrico prodotto da una casa cinese parte di Stellantis. Il modello mira a rafforzare la presenza del marchio nel segmento dei veicoli elettrici in Europa. La B03X è disponibile con prezzi e dettagli da comunicare. La casa automobilistica punta a espandere la propria offerta nel mercato europeo dei SUV elettrici.

Sono stati ufficialmente aperti gli ordini della nuova Leapmotor B03X, un modello attraverso il quale la casa automobilistica cinese, specializzata nella produzione di auto elettriche e parte della galassia Stellantis, vuole rafforzare la propria presenza all'interno del segmento dei B-Suv di tutta Europa. Il nuovo veicolo elettrico garantisce la versatilità e il comfort tipici di un Suv con le dimensione compatte che ben si sposano con l'utilizzo quotidiano nel traffico della città. Leapmotor B03X si presenta sul mercato con un prezzo di listino accessibile, e che varia a seconda della batteria e dell'allestimento scelti: se si equipaggia il Suv elettrico con la batteria da 39,8 kWh, il prezzo di listino parte da 24. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Leapmotor B03X, al via gli ordini. Prezzi e dettagli

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Leapmotor B03X: el auto eléctrico a precio de ganga

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