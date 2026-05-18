Sono stati aperti gli ordini per la nuova Mercedes Classe C elettrica, disponibile in Italia in quattro allestimenti diversi. La berlina a zero emissioni può coprire fino a 760 chilometri di autonomia nel ciclo Wltp. La casa automobilistica ha comunicato i prezzi e le versioni disponibili, offrendo così ai clienti la possibilità di scegliere tra vari allestimenti per questa vettura elettrica. La produzione della berlina si inserisce nella strategia di ampliamento della gamma di veicoli a emissioni zero.

Mercedes apre ufficialmente gli ordini per il mercato italiano della nuova Classe C elettrica, una vettura che si riallaccia alla tradizione di un modello tra i più apprezzati e venduti della Casa della Stella e la evolve tramite l'alimentazione a batteria. Questo nuovo capitolo coniuga continuità e trasformazione: la nuova elettrica è più lunga di 13 cm rispetto alla versione a combustione, vanta un passo notevolmente superiore ed è costruita su una base totalmente diversa, la stessa della Glc EQ, con cui condivide anche il propulsore di esordio, la versione 400 4Matic bimotore da 489 Cv di potenza e una coppia massima di 800 Nm, che garantisce un'autonomia nel ciclo Wltp fino a 760 km. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mercedes Classe C elettrica: al via gli ordini. Prezzi e versioni

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