Sono stati aperti gli ordini per il Leapmotor B05, la prima vettura elettrica prodotta da una casa automobilistica cinese con partecipazione di Stellantis. La vettura è una sportiva e rappresenta il debutto della casa sul mercato elettrico. Sono stati comunicati il prezzo e alcuni dettagli tecnici del modello, disponibile ora per i clienti interessati. La produzione del B05 segna un passo importante per il marchio nel settore delle auto a zero emissioni.

Leapmotor B05, la prima vettura elettrica sportiva del marchio cinese, è ordinabile in Italia. La Leapmotor B05 coniuga eleganza sportiva e comfort quotidiano, offrendo un equilibrio perfetto tra prestazioni e praticità. Le sue proporzioni ispirate alle coupé, la carreggiata ampia e le caratteristiche portiere senza cornice le conferiscono un aspetto sportivo, mentre la trazione posteriore è stata pensata per garantire una dinamica di guida coinvolgente. La gamma Leapmotor B05 è offerta in due allestimenti, Life e Design. La versione Life è disponibile con due opzioni di batteria: la batteria da 56,2 kWh offre un'autonomia Wltp fino a 401 km, e la batteria da 67,1 kWh, che estende l'autonomia fino a 482 km.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Leapmotor B05: al via gli ordini. Prezzo e dettagli della sportiva

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