Dopo aver eliminato il Portogallo dal mondiale, Rafael Leao ha deciso di rimuovere i contenuti relativi al Milan dai propri canali social. L’attaccante ha più volte espresso l’intenzione di lasciare il club. La scelta di eliminare i post sembra collegata a queste dichiarazioni e al desiderio di cambiare squadra. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle tempistiche o sui piani futuri dell’atleta.

Eliminato dal mondiale con il suo Portogallo, Rafael Leao sta iniziando a pensare al proprio futuro con l’attaccante che, in più di un’occasione, ha affermato di voler lasciare il Milan. Leao ad un passo dall’addio dal Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it L’entourage del calciatore è al lavoro per cercare una nuova sistemazione al numero 10 rossonero che ha affermato di voler scegliere o la Spagna o l’Inghilterra per il proprio futuro. Rafael Leao ha voluto sottolineare la sua decisione di salutare i rossoneri tramite i social. Su Instagram, infatti, il portoghese ha tolto il Milan dalla descrizione del proprio profilo lasciando solamente la nazionale portoghese come squadra di appartenenza. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - Leao toglie il Milan dai social: l’addio è deciso

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Social, Leao cancella il riferimento al Milan dal suo profilo: è addio?Rafael Leao ha rimosso il riferimento al Milan dal suo profilo Instagram, alimentando speculazioni sul suo futuro.

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