Nel 2026 e 2027, Sky trasmetterà nuove serie TV tra cui Law & Order, The Walking Dead: Dead City e The Last of Us. Verranno inoltre lanciate produzioni originali disponibili su Sky e NOW. La programmazione comprende una varietà di titoli, con alcune serie che debutteranno nel prossimo biennio. La notizia riguarda sia le novità in arrivo che le conferme di produzioni già annunciate.

Sky annuncia le nuove serie TV 2026 e 2027: da Law & Order a The Walking Dead: Dead City, da The Last of Us a nuove produzioni Sky Original su Sky e NOW. Sky prepara un’offerta seriale ricca e articolata per il 2026 e il 2027, con un calendario che unisce grandi ritorni, nuove stagioni attesissime e produzioni originali capaci di spaziare dal crime al thriller, dal fantasy al drama storico, fino alle storie italiane più. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Le serie TV in onda nel 2026 e 2027: tutte le novità in arrivo su Sky e NOW

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