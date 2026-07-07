Dopo il completamento del lotto Volano e il rinnovamento dell’ingresso, si procede con la costruzione di un nuovo edificio laboratori e di una torre antisismica. I lavori sono stati annunciati come parte di un progetto di riqualificazione e potenziamento delle strutture ospedaliere, con investimenti finanziari dedicati. L’obiettivo è migliorare le capacità operative e la sicurezza dell’ospedale, rispettando le normative antisismiche vigenti. La realizzazione di queste strutture è prevista nei prossimi mesi.

Siena, 7 luglio 2026 – Dopo l’edificazione del lotto Volano e il rifacimento dell’ingresso dell’ospedale, nuovo importante passo avanti nel Masterplan dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese per l’ammodernamento e ampliamento del policlinico: con le delibere aziendali numero 775 e 776 del 30 giugno scorso sono stati approvati i progetti di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un altro edificio, quello dedicato ai Laboratori e per la realizzazione della Torre antisismica fase 1. Si tratta di due appalti integrati ai sensi del decreto legislativo 362023, per un valore complessivo di circa 25,4 milioni di euro. Nel dettaglio, è di 21. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le Scotte, soldi e lavori. Dopo il lotto Volàno il nuovo edificio laboratori e la torre antisismica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Posa della prima pietra. Al liceo "Galileo Chini" lotto iniziale dei lavori per ampliare l’edificioÈ stato avviato ieri il cantiere per l’ampliamento del liceo “Galileo Chini” di Lido di Camaiore, con la posa della prima pietra.

Ragioneria “green“ e antisismica. I lavori sono in dirittura d’arrivoGiovedì mattina, rappresentanti della Provincia e della scuola si sono incontrati sul cantiere dell’istituto Calamandrei di Codogno per un...

Argomenti più discussi: Le Scotte, soldi e lavori. Dopo il lotto Volàno il nuovo edificio laboratori e la torre antisismica; Policlinico Le Scotte di Siena, via libera ai progetti strategici da 25 milioni: ecco come cambierà l'ospedale; Siena: centralino dell'Ospedale Le Scotte ;Fisascat-Cisl, lavoratori ancora in locali inadeguati. Fisascat CISL chiede l'immediato trasferimento nella sede già realizzata e destinata al servizio; Masterplan Le Scotte: via libera a due nuovi interventi da oltre 25 milioni di euro.

CASTELNUOVO BERARDENGA - Castelnuovo Berardenga, scontro frontale fra due auto. Una si cappotta, ferita una 20enne. Sinistro sulla SP102, nei pressi di Corsignano: la donna è stata soccorsa e trasportata poi in codice giallo all'ospedale delle Scotte. x.com

Video delle tempeste che sono passate a Chicago ieri reddit