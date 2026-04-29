È stato avviato ieri il cantiere per l’ampliamento del liceo “Galileo Chini” di Lido di Camaiore, con la posa della prima pietra. Si tratta del lotto iniziale dei lavori destinati ad ampliare l’edificio scolastico dedicato alle scienze umane. L’intervento prevede la realizzazione di nuove strutture e spazi, segnando l’inizio di un progetto volto a migliorare le strutture dell’istituto.

Nuovo Chini all’orizzonte: si è aperto ieri il cantiere per l’ampliamento del liceo delle scienze umane “Galileo Chini” di Lido di Camaiore. Per i lavori del primo lotto, pari a due milioni di euro, si vedrà la fine entro il mese di gennaio 2027. Un ampliamento di circa 435 metri quadrati con tre piani fuori terra, due aule per ciascuno, bagni e corridoi, a cui seguiranno, una volta trovate le risorse necessarie, un secondo lotto un po’ più grande con altre nove aule e una spesa prevista due milioni e mezzo di euro e un terzo intervento di sistemazione esterna della nuova ala e completa riqualificazione del vecchio edificio. La Regione ha contributo al primo lotto con un milione e mezzo di euro e alla posa della prima pietra è intervenuto infatti ieri mattina anche il presidente della Toscana Eugenio Giani.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Posa della prima pietra. Al liceo "Galileo Chini" lotto iniziale dei lavori per ampliare l’edificio

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