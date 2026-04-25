Giovedì mattina, rappresentanti della Provincia e della scuola si sono incontrati sul cantiere dell’istituto Calamandrei di Codogno per un sopralluogo. I lavori riguardano l’adeguamento antisismico e l’efficientamento energetico dell’edificio, che si trovano ormai in fase avanzata di completamento. Si tratta di interventi che prevedono anche soluzioni “green” e tecniche antisismiche, con il cantiere che si avvicina alla conclusione.

Si è tenuto giovedì mattina un sopralluogo congiunto tra Provincia e dirigenza scolastica al cantiere dei lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell’ istituto Calamandrei di Codogno. Con l’avvio del nuovo anno scolastico, l’attività didattica della Ragioneria potrà così riprendere integralmente nella sede di Codogno, dopo circa un anno e mezzo trascorso nella sede provvisoria della Casa del Giovane di Casalpusterlengo. Volge quindi al termine un intervento da 5 milioni e 100mila euro, finanziato con risorse del Pnrr. Il sopralluogo ha confermato che i lavori sostanziali sono in ultimazione, con conclusione prevista entro il 15 maggio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ragioneria “green“ e antisismica. I lavori sono in dirittura d’arrivo

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