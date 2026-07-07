Le Pen condannata | perché potrebbe candidarsi lo stesso

La leader di partito è stata condannata a tre anni di carcere, con due sospesi, e a 45 mesi di interdizione dai pubblici uffici, con 30 sospesi. La sentenza di appello ha confermato la condanna. Nonostante la condanna, potrebbe comunque candidarsi alle prossime elezioni.

Tre anni di carcere, di cui due sospesi, e 45 mesi di interdizione dai pubblici uffici, di cui 30 sospesi: la sentenza di appello ha confermato la colpevolezza di Marine Le Pen per i reati di appropriazione indebita di fondi pubblici europei, in qualità di eurodeputata, e di complicità nell’appropriazione indebita di fondi pubblici, come presidente del partito. Al tempo stesso però permette – in teoria – alla leader del Rassemblement National di candidarsi alle Presidenziali francesi del 2027. Ecco perché. Ha già scontato i 15 mesi di ineleggibilità rimasti. Le Pen in primo grado era stata condannata all’ interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, con applicabilità immediata. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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LE PEN CONDANNATA in appello: può candidarsi ma solo con il braccialetto elettronico

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Temi più discussi: Marine Le Pen condannata in appello per appropriazione indebita, ma potrà candidarsi; Le Pen potrà candidarsi alle presidenziali, ma non è detto che lo farà; Marine Le Pen, la sentenza che tiene la Francia col fiato sospeso. Cosa può succedere domani; Francia, attesa sentenza che può escludere Le Pen da corsa a Eliseo.

#Francia Marine Le Pen condannata in appello a 3 anni nel processo sull'uso dei fondi dell'Europarlamento per pagare dipendenti del partito. L'ineleggibilità è stata ridotta a 15 mesi, dunque è già stata scontata. Dovrà inoltre portare per 1 anno il braccialett x.com

Marine Le Pen dichiarata colpevole, ineleggibilità già scontata, potrebbe candidarsi reddit

Marine Le Pen condannata in appello ma resta aperta la corsa all’Eliseo: ecco perché può candidarsi alle Presidenziali 2027Marine Le Pen condannata in Francia a tre anni di carcere, di cui uno con braccialetto elettronico. Ineleggibilità di 15 mesi già scontata: resta aperta la candidatura alle Presidenziali 2027 ... msn.com

Le Pen condannata: perché potrebbe candidarsi lo stessoMarine Le Pen condannata: perché la leader del RN potrebbe candidarsi lo stesso alle elezioni presidenziali del 2027. lettera43.it