La Corte d’appello di Parigi ha confermato la condanna in primo grado a Marine Le Pen, ma la leader del Rassemblement National può comunque candidarsi per le elezioni presidenziali del 2027. Le Pen, infatti, ha già scontato la pena per l’ineleggibilità e potrebbe quindi correre per l’Eliseo, pur dovendo portare il braccialetto elettronico. Il verdetto della Corte d’appello apre di fatto la lunga stagione della campagna elettorale francese, perché ora Le Pen dovrà decidere se candidarsi o meno in prima persona, anche se di recente è sembrata scettica sull’ipotesi di scendere in campo con il braccialetto elettronico. I giudici hanno confermato la colpevolezza dell’ex candidata alle presidenziali nel processo sugli assistenti parlamentari del Front National al Parlamento europeo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Le Pen condannata, ma si può candidare alle presidenziali francesi

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