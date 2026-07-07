Le Pen condannata anche in appello ma potrà candidarsi alle presidenziali
In secondo grado, Marine Le Pen è stata condannata per appropriazione indebita di fondi pubblici europei, ma la pena è stata ridotta. La leader del Rassemblement National potrà candidarsi alle elezioni presidenziali francesi previste il prossimo anno. La condanna non impedisce la candidatura, secondo i giudici. La decisione è definitiva dopo il verdetto del tribunale d’appello.
Marine Le Pen è stata condannata anche in appello per appropriazione indebita di fondi pubblici del Parlamento europeo, ma i giudici di secondo grado hanno ridotto la pena nei suoi confronti: la leader del Rassemblement National potrà quindi candidarsi alle elezioni presidenziali francesi del prossimo anno. Resta da capire se vorrà farlo nonostante l’obbligo di indossare un braccialetto elettronico durante la campagna elettorale. In base alla sentenza pronunciata oggi dalla Corte d’Appello di Parigi, Le Pen dovrà scontare tre anni di reclusione, di cui uno agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e due con sospensione condizionale della pena. 🔗 Leggi su Tpi.it
LE PEN CONDANNATA in appello: può candidarsi ma solo con il braccialetto elettronico
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