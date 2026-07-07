Le Pen condannata anche in appello ma potrà candidarsi alle presidenziali

Notizia in breve

In secondo grado, Marine Le Pen è stata condannata per appropriazione indebita di fondi pubblici europei, ma la pena è stata ridotta. La leader del Rassemblement National potrà candidarsi alle elezioni presidenziali francesi previste il prossimo anno. La condanna non impedisce la candidatura, secondo i giudici. La decisione è definitiva dopo il verdetto del tribunale d’appello.