Le micro bangs sono tornate di tendenza, sostituendo le curtain bangs. Ogni estate molte persone cambiano look, ma questa volta sono le star a influenzare la scelta. Basta una foto di celebrità come Zendaya o Miley Cyrus per spingere a chiedere al parrucchiere un taglio cortissimo sulla fronte. Non si tratta di un semplice ritorno, ma di un trend che sta conquistando social e saloni.

Ogni estate succede la stessa cosa, tagliamo i capelli, li schiariamo e ci promettiamo che “stavolta non toccherò la frangia”. E poi basta una foto di Zendaya, Miley Cyrus o Greta Lee per farci aprire Pinterest e scrivere al parrucchiere: “Secondo te mi starebbero?” Spoiler: il nuovo hair trend del momento non sono più le curtain bangs. A conquistare TikTok e i red carpet ci stanno pensando le micro bangs, la frangia cortissima che divide internet tra “la voglio subito” e “assolutamente no”. Addio curtain bangs, è arrivata la Villain Era. Per anni abbiamo vissuto nell’epoca della frangia morbida, aperta al centro, da asciugare con spazzola tonda e phon ogni singola mattina, bellissima, ma anche parecchio impegnativa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le micro bangs sono ufficialmente tornate (e sì, potrebbero convincerti a tradire la frangia a tendina)

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