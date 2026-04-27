Negli ultimi tempi, le unghie ispirate alla lattina di Diet Coke sono diventate un fenomeno virale sui social media. Dopo mesi di preferenza per manicure lucide e minimaliste, molte utenti sui social hanno iniziato a mostrare una nuova tendenza che richiama i colori e le forme di questa bevanda. La trasformazione si è diffusa rapidamente tra le appassionate di nail art, portando a un cambio di stile nel mondo delle unghie.

Dopo mesi di unghie glazed, lattiginose, pulite ( grazie Hailey Bieber ), TikTok ha deciso di cambiare completamente mood. E adesso l’ossessione beauty si ispira. alla Diet Coke. Sì, proprio quella. E stranamente ha senso, perché tutto il beauty ultimamente gira intorno al cibo: profumi che sanno di dessert, make-up color caffè, roba gourmand ovunque. Le unghie erano solo questione di tempo. Ma quindi. cosa sono davvero queste Diet Coke nails? E perché piacciono così tanto?. Alcune sono super letterali, tipo proprio unghie che sembrano una lattina (come quella in foto): base argento chrome, dettagli rossi, anche mini logo disegnati sopra. Full extra, zero discrezione.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le diet Coke nails sono tornate: la manicure strana che ora vogliono tutte (e sì, è molto più cool di quanto pensi)

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