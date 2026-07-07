Gli ex capi della curva Nord hanno confessato di aver stretto un accordo con i tifosi milanisti, secondo quanto dichiarato dall’ex numero due della Nord ai pm. Tutti hanno scelto di collaborare con le autorità e hanno fornito testimonianze sulla presenza di un patto tra le fazioni di ultrà. Le dichiarazioni rivelano un'intesa tra gruppi di tifosi e presunti legami con le cosche criminali che controllano alcune aree dello stadio. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli di questa rete.

Milano, 7 luglio 2026 – Si sono pentiti tutti e hanno deciso di collaborare con la giustizia gli ex capi della curva Nord. Uno a uno, “a Canossa”, l’ultimo in ordine di tempo, Marco Ferdico, dopo Andrea Beretta, ex del direttivo della Nord, ha reso almeno tre verbali di interrogatorio, tra maggio e giugno scorso, nell’ambito del procedimento “Doppia curva“. Inchiesta che aveva portato a una serie di arresti nel 2024 e poi anche a processi, tuttora in corso, oltre che per associazione per delinquere, con l’aggravante mafiosa per rapporti con la ‘ndrangheta, per omicidio e tentato omicidio. Un patto “diabolico” . La deposizione di Ferdico ha... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le mani delle cosche su San Siro e il patto fra ultrà delle curve. La verità dell’ex numero due della Nord Marco Ferdico ai pm: con i milanisti c’era un accordo

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