Si pente anche l'ultrà Marco Ferdico | Con il sì di Trimboli patto con i milanisti sui soldi della finale Champions

Un ex ultrà dell’Inter ha ammesso davanti ai magistrati di aver stretto un accordo nel 2023 con rappresentanti della curva del Milan. Ferdico ha riferito di un patto con Luca Lucci e la Curva Sud milanese per ottenere il 30% degli incassi della finale di Champions League. La confessione arriva dopo aver inizialmente negato coinvolgimenti.

Si è pentito anche Marco Ferdico, ex capo ultrà della Curva Nord dell'Inter. Davanti ai magistrati, il 40enne ha raccontato del patto nel 2023 con Luca Lucci e la Curva Sud del Milan per il 30% degli incassi alla finale di Champions League. Accordo siglato dopo l'assenso di Rosario Trimboli, esponente della 'ndrina di Platì. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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