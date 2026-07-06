Inchiesta ultrà Marco Ferdico vuota il sacco sui clan a San Siro | La ‘ndrangheta comanda nelle curve di Inter e Milan Cosa ha detto ai pm

Un collaboratore di giustizia ha dichiarato che la ‘ndrangheta controllava le curve di San Siro, coinvolgendo sia i tifosi dell’Inter che quelli del Milan. Secondo quanto riferito ai pm, il clan dei Trimboli esercitava influenza anche nella curva dei rossoneri, oltre a quella dei nerazzurri. Le dichiarazioni fanno parte di un'inchiesta sugli ultrà e le infiltrazioni criminali nello stadio.

La penetrazione della ‘ndrangheta all’interno dello stadio di San Siro non si limitava alla curva dell’Inter, ma si estendeva direttamente anche a quella del Milan attraverso il clan dei Trimboli. È il nucleo centrale delle rivelazioni di Marco Ferdico, ex vicecapo della Curva Nord nerazzurra, che ha deciso di pentirsi e collaborare con i magistrati della Direzione distrettuale antimafia. Una decisione anticipata solo pochi giorni prima da una tesa dichiarazione resa spontaneamente in tribunale durante il processo per il delitto del vecchio leader del tifo Vittorio Boiocchi: «Ho fatto un’azione per Beretta e lo dico ora, Boiocchi aveva ragione. 🔗 Leggi su Open.online

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