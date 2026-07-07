Una collezione di libri, lettere e manoscritti legati all'amicizia tra lo scrittore britannico J.R.R. Tolkien e la sua lettrice Eileen Elgar sarà venduta all'asta da Sotheby’s a Londra giovedì. La raccolta comprende documenti che testimoniano il rapporto epistolare tra i due. La vendita include anche opere di Tolkien e copie di lettere inviate all’amica. I pezzi sono stati raccolti nel corso di diversi decenni.

Una raccolta di libri, lettere e manoscritti legati all’amicizia tra lo scrittore britannico J.R.R. Tolkien (1892-1973) ed Eileen Elgar, una sua affezionata lettrice, sarà protagonista di un’asta organizzata da Sotheby’s a Londra giovedì. I cinque lotti hanno una stima complessiva compresa tra 39mila e 55mila sterline (circa 45mila - 63mila euro). I volumi, tutti dedicati personalmente a Elgar, testimoniano un rapporto epistolare coltivato negli anni tra l’autore de Il Signore degli Anelli e la sua ammiratrice. Tolkien era solito trascorrere le vacanze estive a Bournemouth, nel sud dell’Inghilterra, dove faceva visita a Eileen nella sua abitazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Le lettere di Tolkien alla sua lettrice

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