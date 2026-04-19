Alla scoperta di Tolkien tra cinema e letteratura

Un noto studioso di J.R.R. Tolkien sarà ospite presso l’Università per Stranieri, dove discuterà del rapporto tra il romanzo “Il Signore degli Anelli” e le sue trasposizioni cinematografiche. L’evento si concentra sull’analisi della saga tra libri e film, offrendo un approfondimento sulla figura dello scrittore e sulle caratteristiche delle sue opere. La partecipazione è aperta al pubblico interessato alla figura di Tolkien e alle sue creazioni.

Il massimo esperto di J.R.R. Tolkien arriva all’ Università per Stranieri per parlare del Signore degli Anelli tra saga letteraria e cinema. C’è davvero grande attesa per padre Guglielmo Spirito, frate francescano conventuale e celebre studioso di Tolkien che domani alle 14.15 sarà protagonista all’Aula A della Palazzina Valitutti in piazza Giorgio Spitella di un attesissimo incontro dedicato all’autore de “Il Signore degli Anelli”, ed in particolare al rapporto tra la saga tolkieniana e la sua trasposizione cinematografica. Spirito, autore di molti saggi, è noto per aver analizzato l’opera tolkieniana attraverso una lente teologico-spirituale, approfondendo in particolare la figura del personaggio Gandalf, in quanto Maia, ovvero come essere angelico inviato nella Terra di Mezzo per una missione di guida verso il bene.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alla scoperta di Tolkien tra cinema e letteratura Notizie correlate "Il signore degli anelli" tra cinema e letteratura: all'Università per stranieri l'incontro dedicato all'autore TolkienPadre Guglielmo Spirito, frate francescano conventuale e celebre studioso del romanziere J. Racalmuto ricorda Francesca Morvillo: giornata tra letteratura e cinema alla Fondazione SciasciaUn momento di memoria, riflessione e confronto per ricordare Francesca Morvillo e il valore del suo impegno. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Alla scoperta di Tolkien tra cinema e letteratura; Prega una statuetta de Il Signore degli Anelli convinta sia un Santo: l'incredibile storia diventata virale. Alla scoperta di Tolkien tra cinema e letteraturaIl massimo esperto di J.R.R. Tolkien arriva all’Università per Stranieri per parlare del Signore degli Anelli tra saga letteraria ... lanazione.it Di chi è Tolkien? La sinistra prova a soffiarlo alla destraCi sono scrittori che, più di altri, finiscono per essere caricati di significati che vanno ben oltre la letteratura. Non per una volontà autoriale ma perché, per paradosso, la loro opera, vasta e ... huffingtonpost.it Gli Animali sono protagonisti nella Terra di Mezzo #tolkien #terradimezzo #fantasy #hobbit #ilsignoredeglianelli - facebook.com facebook