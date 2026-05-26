Ci sono momenti in cui la cultura pop smette di essere “solo intrattenimento” e diventa qualcosa di universale. È successo ancora una volta con un evento che ha lasciato senza parole fan di Tolkien, appassionati di fantasy e osservatori del mondo religioso: Papa Leone XIV ha citato Gandalf nella sua prima enciclica ufficiale. Sì, avete letto bene. La frase riportata nel documento richiama uno dei passaggi più celebri de Il Signore degli Anelli: “Non è nostro compito dominare tutte le maree del mondo, ma fare ciò che è in noi per il soccorso degli anni nei quali siamo posti.” Parole attribuite a Gandalf ne Il Ritorno del Re, durante “L’Ultimo Dibattito”, uno dei momenti più intensi dell’opera di Tolkien. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Papa Leone XIV cita Gandalf nella sua prima enciclica: quando Tolkien entra nella storia della Chiesa

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