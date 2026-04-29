E' di nuovo tempo di foto di scena tutto pronto per la 29esima edizione del concorso ' CliCiak-Scatti di Cinema’
Si torna a parlare di fotografie di scena con l’avvio della 29esima edizione del concorso 'CliCiak-Scatti di Cinema'. Con l’arrivo dell’estate, Cesena si prepara a ospitare nuovamente eventi legati al mondo del cinema, mantenendo viva la tradizione del concorso dedicato alle immagini sul set. La città si prepara ad accogliere appassionati e professionisti che parteciperanno alle attività previste in questa stagione.
Con l’avvicinarsi della stagione estiva, Cesena si prepara a tornare una vera e propria città del cinema. Nei prossimi mesi infatti numerosi appuntamenti pubblici metteranno il grande schermo al centro dell’intrattenimento culturale, dal festival ‘Piazze di Cinema’ al concorso ‘CliCiak – Scatti.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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