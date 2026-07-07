le corse dei tori di pamplona dopo hemingway

Le corse dei tori di Pamplona sono state descritte da Ernest Hemingway come un grande afflusso di persone che correvano inseguite da tori. Lo scrittore assistette a uno di questi eventi dal balcone di un albergo locale. La tradizione si svolge ogni anno, attirando partecipanti e spettatori, e rappresenta un appuntamento storico della città. Le corse sono caratterizzate da un movimento rapido e caotico, con i partecipanti che cercano di evitare i tori durante il percorso.

Quando Ernest Hemingway, affacciato al balcone del suo albergo di Pamplona, vide per la prima volta una corsa di tori rimase colpito da «quel fiume umano di persone che correvano come indemoniate, inseguite da enormi animali». Nell’articolo che pubblicò un paio di mesi dopo sul Toronto Star raccontò delle recinzioni che creavano vicoli nelle strade cittadine e di come Pamplona permettesse «a ogni uomo e ragazzo di diventare un torero». Sarebbe rimasto per tutta la vita un appassionato di tori, toreri e corrida e frequentò piuttosto assiduamente la festa di San Fermín, quella della corsa dei tori, o encierro. La fece conoscere in tutto il mondo col suo romanzo Fiesta, il suo primo romanzo, uscito nel 1926. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Pamplona vive per la Festa di San Firmino(Corsa dei Tori)

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