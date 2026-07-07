Lauro Azzolini, ex brigatista, è stato condannato a sei anni di carcere per la sparatoria avvenuta nel 1975 in cascina Spiotta. Per gli altri due imputati, Renato Curcio e Mario Moretti, la prescrizione ha impedito di procedere con le condanne. Nessuna pena è stata inflitta ai due. La sentenza riguarda l’episodio avvenuto più di quattro decenni fa. La prescrizione si è applicata anche agli altri due imputati, che non saranno processati ulteriormente.

Lauro Azzolini, il brigatista che fuggì, è stato condannato a sei anni: per Renato Curcio e Mario Moretti è stata dichiarata la prescrizione Per Renato Curcio e Mario Moretti, gli altri due ex brigatisti imputati nel processo, è stata dichiarata la prescrizione, per cui non sconteranno pene. La prescrizione interviene quando dal momento in cui è stato commesso il reato è trascorso un numero di anni pari alla pena massima prevista per quel reato. Azzolini è il brigatista che secondo quanto emerso dalle indagini riuscì a fuggire dalla sparatoria, nelle campagne della zona, senza venire individuato per anni. Il processo che ha portato alla sua... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le condanne per la sparatoria di cascina Spiotta del 1975

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