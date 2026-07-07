Cascina Spiotta il figlio del carabiniere ucciso | Messa nero su bianco la responsabilità dei brigatisti

A Cascina Spiotta, il figlio di un carabiniere ucciso ha affermato di aver ottenuto documenti che confermano la responsabilità dei brigatisti nell'omicidio. Dopo 50 anni, sono state riaperte le indagini e si è evidenziato il coinvolgimento di figure storiche dell'organizzazione armata. L’uomo ha dichiarato che, pur aspettandosi la prescrizione, il ruolo di alcuni esponenti è ora documentato.

Bruno D'Alfonso aveva fatto riaprire le indagini a 50 anni dai fatti: "Ci aspettavamo la prescrizione, ma il ruolo di Curcio e Moretti è emerso". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Margherita Cagol Curcio (1945-1975) Mara. Terrorista Brigate Rosse. Sequestro Gancia. Tomba.Trento

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