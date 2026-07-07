Il tribunale ha respinto le accuse del principe Harry contro il Daily Mail, che coinvolgevano anche sei altre persone, tra cui il cantante Elton John e l’attrice Elizabeth Hurley. Questa causa faceva parte di un lungo elenco di azioni legali avviate dal principe contro i tabloid britannici nel corso degli anni. La decisione di ieri conferma il rigetto delle accuse, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni del tribunale.

Era solo una delle molte cause avviate negli anni dal principe contro i tabloid britannici, e questa volta coinvolgeva altre sei persone, tra cui il celebre cantante Elton John e l’attrice Elizabeth Hurley. Tutte avevano accusato il Daily Mail di aver utilizzato strumenti e pratiche illegali per sorvegliarle e spiare le loro conversazioni: secondo la corte però non sono state in grado di provare in maniera sufficientemente solida le accuse. La sentenza era tra i motivi della visita di questi giorni di Harry nel Regno Unito, e probabilmente è stata anche una delle ragioni per cui la monarchia britannica aveva ritirato il proprio invito per farlo soggiornare a Buckingham Palace, la residenza della famiglia reale. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le accuse del principe Harry contro il Daily Mail sono state respinte

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Prince Harry: procès contre le Daily Mail | AFP Images

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