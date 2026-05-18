Le accuse di Elon Musk contro OpenAI e Sam Altman, in cui accusava i due di aver tradito la missione non profit della società, sono state respinte dalla giuria. Dopo un procedimento legale, il tribunale ha deciso di non riconoscere le accuse mosse dall'imprenditore, confermando la decisione di non procedere contro gli imputati. La vicenda ha attirato l'attenzione di diversi osservatori, mentre il caso si conclude con un pronunciamento ufficiale del tribunale.

Li aveva accusati di aver tradito la missione non profit della società, ma la giuria ha stabilito che Musk si è mosso troppo tardi Un tribunale di Oakland, in California, ha respinto la causa che Elon Musk, la persona più ricca del mondo, aveva avviato contro OpenAI e il suo CEO, Sam Altman, accusandoli di avere approfittato dei suoi investimenti iniziali e di non aver mantenuto la promessa di gestire la società come una non profit. La giudice Yvonne Gonzalez Rogers ha accolto la decisione unanime dei nove giurati, secondo i quali le accuse mosse da Musk erano prescritte: in sostanza ha presentato la causa troppo tardi. Il processo di primo... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le accuse di Elon Musk contro OpenAI e Sam Altman sono state respinte

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Elon Musk seeks ouster of OpenAI CEO Sam Altman as part of lawsuit

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