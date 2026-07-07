Lavori nella galleria Sansinato modifiche alla viabilità sulla Statale 280 nel Catanzarese
Sono state introdotte nuove restrizioni al traffico sulla Statale 280 e sulla Statale 109 Bis nel territorio di Catanzaro. Le limitazioni sono state disposte per permettere il completamento dei lavori di posa dei sistemi di ritenuta all’interno della galleria Sansinato. La viabilità viene modificata temporaneamente per consentire le operazioni di cantiere. Le restrizioni sono state comunicate alle autorità competenti e alle forze dell’ordine per la gestione del traffico.
Nuove limitazioni alla circolazione sulla strada statale 280 "Dei Due Mari" e sulla Statale 109 Bis, nel territorio comunale di Catanzaro, per consentire il completamento dei lavori di posa dei sistemi di ritenuta all'interno della galleria Sansinato. Chiusa la rampa verso Lamezia A partire dalle 7 di domani, mercoledì 8 luglio, e fino a venerdì 10 luglio, sarà chiusa al traffico la rampa di svincolo che dalla SS109 Bis immette sulla SS280 in direzione Lamezia Terme, al km 19,485. Il traffico sarà deviato su via Lucrezia della Valle, con possibilità di inversione di marcia alla rotatoria di Catanzaro Sala per reimmettersi sulla Statale 280. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
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