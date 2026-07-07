Lavori nella galleria Sansinato modifiche alla viabilità sulla Statale 280 nel Catanzarese

Notizia in breve

Sono state introdotte nuove restrizioni al traffico sulla Statale 280 e sulla Statale 109 Bis nel territorio di Catanzaro. Le limitazioni sono state disposte per permettere il completamento dei lavori di posa dei sistemi di ritenuta all’interno della galleria Sansinato. La viabilità viene modificata temporaneamente per consentire le operazioni di cantiere. Le restrizioni sono state comunicate alle autorità competenti e alle forze dell’ordine per la gestione del traffico.