SS 280 | chiusa la Galleria Sansinato per il Giro d’Italia

La Galleria Sansinato sulla SS 280 sarà chiusa al traffico tra il 28 e il 29 aprile 2026 per lavori di manutenzione. La chiusura si rende necessaria per assicurare la sicurezza durante il passaggio del Giro d'Italia, previsto per il 12 maggio dello stesso anno. Durante le giornate di interdizione sarà vietato l'accesso e saranno predisposti percorsi alternativi per gli automobilisti.

? Cosa sapere Chiusa Galleria Sansinato sulla SS 280 tra il 28 e il 29 aprile 2026.. Manutenzione necessaria per garantire la sicurezza in vista del Giro d'Italia del 12 maggio.. Tra le notti del 28 e del 29 aprile 2026, la viabilità sulla SS 280 Dei Due Mari subirà variazioni significative con la chiusura notturna della Galleria Sansinato nella direzione che conduce da Catanzaro verso Lamezia Terme, dalle ore 22.00 alle 6.00. L’intervento, disposto da Anas, mira a completare le attività di manutenzione necessarie per consentire la futura riapertura al traffico della canna d’ingresso a Catanzaro della galleria stessa, attualmente utilizzata a doppio senso di circolazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - SS 280: chiusa la Galleria Sansinato per il Giro d’Italia Notizie correlate Camion va a fuoco nella galleria del Monte Piazzo: chiusa la SS 36Un camion alimentato a GNL (gas naturale liquefatto) ha preso fuoco questa mattina all'interno della galleria del Monte Piazzo, lungo la Statale 36... Incidente Ss 280: auto contro guardrail, feriti in ospedaleUn sinistro stradale ha coinvolto un veicolo sulla Ss 280 dei Due Mari nel pomeriggio di oggi, a Lamezia Terme. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Galleria Sansinato a Catanzaro, chiusura notturna sulla SS 280 Dei Due Mari per lavori e sicurezza; Catanzaro, lavori galleria Sansinato: il 28 e il 29 aprile chiusa la viabilità nelle ore notturne. Ecco i percorsi alternativi · catanzarochannel.it; SS280, chiusure notturne della galleria Sansinato il 28 e 29 aprile: ecco i percorsi alternativi; Catanzaro, chiusura notturna della Galleria Sansinato: nuove disposizioni per la viabilità in vista del Giro d’Italia. Catanzaro, chiusura notturna della Galleria Sansinato: nuove disposizioni per la viabilità in vista del Giro d’ItaliaA partire dalla notte del 28 aprile 2026, la Galleria Sansinato sulla SS 280 ‘Dei Due Mari’ sarà oggetto di una chiusura temporanea durante le ore notturne. L’intervento, programmato per le notti de ... strettoweb.com Galleria Sansinato a Catanzaro, chiusura notturna sulla SS 280 Dei Due Mari per lavori e sicurezzaStop al traffico nelle notti del 28 e 29 aprile: garantito il passaggio dei soccorsi, percorsi alternativi definiti in Prefettura ... catanzaro.gazzettadelsud.it Galleria Sansinato a Catanzaro, chiusura notturna sulla SS 280 “Dei Due Mari” per lavori e sicurezza https://gazzettadelsud.it/p=2200784 - facebook.com facebook