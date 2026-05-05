Lavori sulla Pedemontana modifiche alla viabilità in arrivo

Dal 11 al 18 maggio, sulla tratta C dell'autostrada Pedemontana lombarda sono previsti interventi di lavori. Durante questa settimana, si registreranno modifiche alla viabilità nella zona ovest di Desio, interessando le strade circostanti. Le autorità hanno comunicato di conseguenza possibili variazioni nei percorsi e si consiglia di prestare attenzione ai segnali stradali temporanei. Nessuna altra informazione sui motivi dei lavori o sulle tempistiche future è stata diffusa.

Lavori in arrivo per la tratta C dell'autostrada Pedemontana lombarda e modifiche alla viabilità dall'11 al 18 maggio per la zona ovest di Desio. È quanto reso noto in una ordinanza della giunta comunale emanata il 28 aprile dal settore polizia locale. L’intervento prevede chiusure e deviazioni.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Lavori sulla rete del gas: scavi in strada e modifiche alla viabilitàSi prepara il cantiere per lo spostamento delle condotte del gas in via Giordano Bruno a Bondeno, poco distante dalle scuole superiori della città. Ultima fase di lavori sul viadotto Re, nuove modifiche alla viabilità sulla statale 115Nel pomeriggio prenderà il via l’ultima fase dei lavori di completamento del Viadotto Re, in territorio di Porto Empedocle, dopo la conclusione degli... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Lavori per Pedemontana, scattano le chiusure sulla Milano-Meda in direzione Milano; Pedemontana, caos lavori: Vogliamo trasparenza; Pedemontana caos lavori | Vogliamo trasparenza; Tutti i cantieri ancora aperti Viabilità messa a dura prova da Pedemontana e tranvia. Lavori per Pedemontana, due notti di chiusura sulla Milano-MedaAvanzano i lavori per la trasformazione in Pedemontana, due notti di chiusura totale per un tratto di Milano-Meda. Disagi in vista per gli automobilisti ... ilnotiziario.net Lavori per Pedemontana, scattano le chiusure sulla Milano-Meda in direzione MilanoLa Milano-Meda resterà chiusa, nel tratto tra Seveso e Meda, in Brianza, per due notti consecutive. Lungo la superstrada infatti, come rende noto la Provincia di Monza e Brianza, verranno svolte attiv ... milanotoday.it I lavori saranno terminati entro un anno: parco giochi anfiteatro all’aperto e un campo da bocce. Consegna entro un anno - facebook.com facebook Muravera, lavori all'ingresso del paese: spostata la fermata dell'Arst x.com