Lavori e guasti sulla linea provocano ritardi e cancellazioni

Da lanazione.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un guasto agli impianti di circolazione tra Empoli e Firenze ha causato ritardi e cancellazioni di treni sulla linea Firenze-Pisa e Firenze-Siena. I treni in viaggio sono stati in ritardo di circa venti minuti e uno è stato cancellato, nello specifico quello partito alle 13. La situazione ha creato disagi sulla tratta centrale della stazione di Empoli.

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EMPOLI Giorni senz’altro difficili per le ferrovie Firenze-Pisa e Firenze-Siena con snodo centrale la stazione di Empoli. Ieri pomeriggio, ci si è messo un guasto agli impianti di circolazione tra Empoli ed il capoluogo toscano a complicare le cose: alcuni treni in ritardo di venti minuti ed un convoglio cancellato (quello delle 13.21 per Firenze da Empoli), con corredo di disagi per i passeggeri fra i quali, adesso, tanti turisti. Le ferrovie dell’Empolese risentono inevitabilmente anche delle operazioni al Ponte al Pino a Firenze, con treni in partenza da Santa Maria Novella da binari inusuali (ad esempio uno per Empoli dal binario 14) e qualche ritardo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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