Guasti sulla linea adriatica caos treni anche il 2 maggio | ritardi fino a 400 minuti e cancellazioni

Il 2 maggio, la circolazione ferroviaria sulla linea adriatica tra Giulianova e Pescara è rimasta fortemente condizionata a causa di un guasto alla linea elettrica verificatosi venerdì sera. I treni hanno subito ritardi fino a 400 minuti e numerose cancellazioni, creando disagi per i viaggiatori in partenza o in arrivo dall’Abruzzo durante il ponte del Primo Maggio. La situazione ha causato un notevole caos nei collegamenti ferroviari nella regione.