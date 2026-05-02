Guasti sulla linea adriatica caos treni anche il 2 maggio | ritardi fino a 400 minuti e cancellazioni
Il 2 maggio, la circolazione ferroviaria sulla linea adriatica tra Giulianova e Pescara è rimasta fortemente condizionata a causa di un guasto alla linea elettrica verificatosi venerdì sera. I treni hanno subito ritardi fino a 400 minuti e numerose cancellazioni, creando disagi per i viaggiatori in partenza o in arrivo dall’Abruzzo durante il ponte del Primo Maggio. La situazione ha causato un notevole caos nei collegamenti ferroviari nella regione.
Ponte del Primo Maggio da incubo per molti viaggiatori diretti o in partenza dall’Abruzzo. Dopo il guasto alla linea elettrica registrato nella serata di venerdì sulla linea ferroviaria adriatica tra Giulianova e Pescara, anche oggi 2 maggio la circolazione ferroviaria risulta fortemente.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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