Lavori di dragaggio ai porti di Goro e Gorino
Sono iniziati i lavori di dragaggio nei porti di Goro e Gorino. Le operazioni riguardano i canali di atterraggio e sono state autorizzate con un’ordinanza. Le attività prevedono l’asportazione di sedimenti dal fondale marino per migliorare la navigazione. La durata stimata è di alcune settimane. Nessuna altra informazione è stata comunicata sui dettagli tecnici o sui soggetti coinvolti.
Prendono il via i lavori di dragaggio dei canali di atterraggio dei porti di Goro e Gorino. Le operazioni, sono state autorizzate dall’ordinanza dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi dello scorso 30 giugno e si concluderanno entro la fine di questo mese e restituiranno ai due scali del Delta fondali a quote adeguate, garantendo l’accesso di pescherecci e imbarcazioni in sicurezza e con qualsiasi condizione di marea. In un ambiente deltizio come quello della Sacca di Goro, l’interramento dei canali è un processo naturale e continuo, poiché correnti, maree e gli apporti solidi del Po depositano sedimenti che, anno dopo anno, riducono i pescaggi disponibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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