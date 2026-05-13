Sono iniziati lavori al porto di Gorino, considerati essenziali per il rilancio economico locale. Si tratta del primo intervento di un progetto che, secondo le fonti ufficiali, rappresenta una risposta concreta alle attese della comunità, dopo decenni di attese. La priorità data a questa area evidenzia l'importanza strategica dell'intervento, che interessa un punto centrale per le attività economiche della zona.

"Questo primo stralcio di lavori al Porto di Gorino è una risposta concreta che la comunità attendeva da decenni ed abbiamo voluto dare priorità a un’area che rappresenta il cuore pulsante della nostra economia". Lo afferma orgogliosa il sindaco dei Goro Maria Bugnoli (foto), dopo che il comune gorese è risultato al primo posto nella graduatoria regionale per uno specifico bando, da oltre 670mila euro, grazie ai quali verrà avviato il progetto dell’ innalzamento della banchina del piazzale nel Porto di Gorino. Si tratta di un’area fondamentale per il comparto, essendo il fulcro delle attività di sbarco e lavorazione dei molluschi della Sacca di Goro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lavori al porto di Gorino: "Fondamentali per l’economia"

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