L’Unione dei Comuni del Trasimeno ha approvato di recente una variante migliorativa al piano di lavori di dragaggio nei porti di San Feliciano e Sant’Arcangelo. La modifica riguarda le modalità di intervento e le tecniche utilizzate per le operazioni di scavo e pulizia dei fondali. La decisione è stata presa in seguito a una valutazione delle esigenze operative e ambientali legate alle attività portuali. La variante è stata ufficialmente adottata per procedere con i lavori previsti.

Per i lavori di dragaggio nei porti di San Feliciano e Sant’Arcangelo l’ Unione dei Comuni del Trasimeno ha approvato nei giorni scorsi una variante migliorativa. L’atto si è reso necessario per affrontare il grave problema del basso livello del lago (circa 1,50 metri sotto lo zero idrometrico), le cui mutate condizioni rischiavano di far incagliare i mezzi tradizionali. L’intero piano, dal valore complessivo di 1,78 milioni di euro, verrà eseguito senza alcun aumento di spesa rispetto al bilancio iniziale. La vera novità è l’uso della draga aspirante montata su un escavatore anfibio. Questo mezzo è in grado di galleggiare e lavorare anche in pochissimi centimetri d’acqua grazie a galleggianti laterali e pali stabilizzatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavori di dragaggio . C’è la variante al piano

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